幼犬「左臉中2槍」奇蹟存活！子彈卡頭部左眼失明　獲救狂撒嬌

▲歐克利目前的恢復情況良好。（圖／翻攝自Pet Matchmaker Rescue in California，下同）

國際中心／綜合報導

美國加州貝克斯菲爾德市（Bakersfield）當地15日晚間驚傳槍響，一名女子事後走出住處確認狀況，發現一隻幼犬躲在車下哭泣，頭部明顯因槍傷流血，左臉沾滿血跡。經確認，這2槍分別射傷牠的額頭和眼睛，導致左眼失明。值得一提的是，牠成功幸運存活下來，如今已能喝水、進食，被外界稱為「奇蹟汪」。

▼ 動保團體表示，由於當局動物管理部門有可能依據牠的傷勢等狀況執行安樂死，便決定接手這個案子。

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當地動保團體Pet Matchmaker Rescue in California臉書提到，這隻幼犬歐克利（Oakley）的年齡大約是10周左右（編按：依據牙齒來推測），而子彈的位置分別在牠的大腦下方、耳朵周邊，目前牠的恢復狀況良好，活動力也不錯，還會發出撒嬌聲。只不過，相關人員發現第3顆子彈，位在牠的腹部，但不確定是否為此次事件所傷。

事發後，動保團體呼籲外界找到狠下毒手的嫌犯，並發起募款活動，「目前不確定把子彈取出的手術（如果可以拿出來的話）需要多少錢，但還有照X光、緊急檢查、止痛藥等等（的費用）。」根據臉書顯示的金額，善款如今已飆破4200美元（約新台幣13.2萬元），早已超過當初設定的目標1000美元。