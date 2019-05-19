「沒人想開戰！」伊朗駁斥戰爭可能　嗆「川普身邊的人」挑起衝突

▲ 伊朗外長查瑞夫。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國與伊朗之間的緊張情勢持續升溫，伊朗外長查瑞夫18日否認戰爭爆發的可能性，「因為我們不想開戰，且這裡沒有任何國家抱持著以為自己能夠對抗伊朗的幻覺」，並宣稱是川普身邊的人挑起衝突；外界猜測，此人應該就是白宮國安顧問波頓。此外，沙烏地阿拉伯今（19日）也對先前石油設施、油輪遭受攻擊一事發出聲明，強調不希望該地區發生戰爭，但隨時準備好出動武力反制。

綜合美聯社、俄羅斯衛星通訊社報導，在伊朗核協議屆滿一週年之際，美國派出航空母艦與轟炸機前進波斯灣「巡邏」，加上沙烏地證實油輪遭受襲擊的事實，促使中東緊張局勢加劇，讓美方外交官警告飛越波斯灣的商業航班可能出現「被誤認」的風險，就連英國保險交易所勞合社（Lloyd’s of London）也強調該地區海運風險正在增加中。

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▲ F/A-18E超級大黃蜂戰鬥攻擊機（Super Hornet）本月16日從「林肯號」航母（USS Abraham Lincoln）起飛。（圖／路透）

談及美伊關係，伊朗外長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）提到，儘管美國總統川普先前說過不想開戰，但他身邊有些人正在試圖推動這場衝突。外界認為，查瑞夫口中的「這些人」似乎是指白宮國安顧問波頓（John Bolton），因為他在中東議題方面始終抱持強硬態度，日前更脫口美方可能會派出12萬大兵反制伊朗。

查瑞夫強調，「不會有戰爭爆發，因為我們不想開戰，且這裡沒有任何國家抱持著以為自己能夠對抗伊朗的幻覺。」

面對中東局勢升溫，與伊朗關係緊繃的沙烏地外交部於周日發聲明指出，「我們不希望發生戰爭，也不想要開戰，會盡全力阻止戰爭發生。在此同時，如果對方（指伊朗）選擇戰爭，我國將以堅定與決心來回應，捍衛自身權益。」

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