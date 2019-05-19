自家人受夠！共和黨參議員阿馬什「宣布參與彈劾川普」：他必須接受調查

▲共和黨參議員阿馬什。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普任職至今，除公事之外還有許多私人官司纏身，其中包括「通俄門」事件、以及繳稅風波，然而川普雖身為共和黨一員，但在黨內仍有人看不下去，如今參議員阿馬什（Justin Amash）成為第一位將參與彈劾總統的共和黨員，並且在推特上發文分享自己的想法。

阿馬什18日在推特上譴責司法部長巴爾，「刻意扭曲穆勒調查通俄門事件」並且強調自己將準備支持彈劾川普，而這一切都是為了維護美國的憲法制度和規則、精神。阿馬什這樣的言行，當然引起共和黨內部分黨員的不滿，但他認為自己已經無法在遮掩自己的良心，視而不見司法部以及財政部對於川普的包庇。

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▲共和黨參議員阿馬什推特（圖／翻攝自阿馬什推特）

在通俄門事件中，穆勒提出對川普的指控，但巴爾卻選擇不起訴的原因是「證據不足」阿馬什提到，在穆勒的報告中有很多案例，很明顯就是違法，但就因為川普是美國總統，「若是一般人絕對都會因為這些『證據』而被起訴」。此外他也無奈表示，有些共和黨員支持和他站在同一陣線，最大的原因是擔心會削弱政府的平衡。

最後阿馬什在貼文中提到，川普已經做了非常必須被指責的行為。因此必須挺身而出參與彈劾，對此美國司法部並沒有回應，但這讓民主黨人感到相當震驚，甚至認為共和黨的內訌即將開始，「畢竟川普的所作所為確實需要接受公平公正的調查。」