數學教授算出真愛機率「網購俄羅斯新娘」 3年後被騙到連家具都淨空！

▲數學系教授原以為可以在郵購新娘網站找到真愛，卻反被詐騙3年。（圖／翻攝自推特）

記者陳亭伃／綜合報導

雖說真愛難尋，但在美國摩根州立大學數學系教授弗雷（Jonathan Farley）眼中，愛情也是一種統計學，就好比俄羅斯女性比男性多出一千萬人，這讓他決定要到俄羅斯「郵購新娘」網站上尋找年輕貌美的俄國女人作為妻子，但沒想到最後竟然人算不如天算，成了最傻的受騙傻子估計損失5萬美金（約台幣150萬元）。

綜合外媒報導，42歲弗雷在決定郵購俄羅斯新娘後，寄了一封「了解彼此」的信件裡面包含約250個問題，女方逐一回答後，兩人約定在新西伯利亞見面，之後隨即陷入熱戀。3年過去兩人感情相當穩定，於是決定到美國結婚定居，弗雷原本以為找到了真愛即將步入人生的下一個階段。

沒想到就在婚後老婆態度180度大轉變，開始肆無忌憚的花著弗雷的錢，甚至就連超市都能花超過萬元以上，弗雷難過的表示，「我甚至已經不敢去想上一次我到Ikea或是Walmart所花的錢。」直到有一天弗雷老婆想要買一個包包，原本說好夫妻倆要一起去，卻沒想到老婆突然大發雷霆說：「你就把錢給我就好，就500塊美金（約台幣15000元）！」

這時弗雷才察覺到有些不對勁，質問老婆都把錢花到哪，甚至他為了妻子身上還背有萬元美金的卡債。就在兩人協議離婚後，弗雷花了3000元美金（約台幣150000元）送女方離開美國，而就在離開前前妻卻說「其實我可以對你再更狠」直到弗雷回到家後才發現，家中所有的東西都已經被搬光，

弗雷這時才明白自己掉入3年的詐騙陷阱，而並不是只為了「公民身分」而是得到更多的錢財，這讓他相當無奈表示，縱使自己交了多年的書，還是不得不承認這樣的人性詐騙手法確實很高明。