川普考慮加徵進口車關稅　豐田爆氣發聲明：我們對美經濟貢獻很大！

▲川普考慮將對汽車業加徵關稅。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普的「貿易戰」持續燃燒，日前宣布將延後6個月決定是否對進口車輛加徵關稅，這讓長期都用心經營美國市場的日本豐田汽車（Toyota）相當不滿，認為這是一種經濟體制的倒退，甚至罕見的發表聲明反擊。

根據《CNN》報導，除了中國外，美國也陸續與其他主要貿易國談判，17日時川普提到將延後6個月決定是否對進口車輛加徵關稅，這讓曾說過將在美國投資約130億美金的日本豐田汽車相當不滿，並且發出聲明提到，「美國政府所傳達的意思，就如同我們的投資不受歡迎，而我們的美國員工努力也沒有受到美國政府的重視，豐田在美國擁有10家製造工廠，約1,500家經銷商，擁有廣泛的供應鏈，直接或間接僱用了475000名美國員工。」

其實早在今年3月，豐田北美公司首席執行官就曾經告，川普政府對外國汽車的政策讓豐田在投資上寸步難行。如今又提出可能將加徵關稅，讓豐田汽車相當難接受。

日媒《讀賣新聞》也提到豐田最痛心的聲明內容，「豐田在美國的事業、工作人員都對美國經濟做出極大的貢獻，並不是安全保障上的威脅」打臉川普認為「過度進口削弱了美國生產投資研發和開發新技術的能力」。如今貿易戰持續延燒，各國也都關注是否直接或間接影響自己的出口狀況。