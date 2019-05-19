小王帶人妻私奔被綠帽夫抓到！遭綁樹上「私刑狂鞭」...共犯也被打

▲印度男女私奔，被私刑處置。（圖／翻攝自YouTube／ETV Andhra Pradesh）

國際中心／綜合報導

印度中央邦一名男子在兩個表妹的幫助之下，帶著一名人妻私奔，結果卻被對方的丈夫發現，設下詭計把一行人抓回來，該男以及人妻，還有其中一個表妹都被綁在樹上，在大批鄉民的圍觀下，遭到私刑處置。警方目前已經逮捕涉案的5人。

《每日郵報》報導，這名男子在當地時間15日，準備帶著一名人妻私奔，兩個表妹幫忙掩護。人妻的丈夫連絡到了小王，騙說想要「談判」，小王便接受了這個協議，沒想到到場之後，立刻被大批人抓起來狂打，同行的女性也被性騷擾。

影片中可以看到，憤怒的鄉民們把人妻與小王綁在樹上，幫忙逃跑的表妹也遭殃，鄉民們則是用棍子不斷鞭打他們，更被各式各樣的物品狂砸。

不只帶人逃跑的男子被狂打，一旁被綁著的三個女性也很慘，許多婦女拿武器狂鞭她們，毫不留情，除了被打之外，還得被其他男鄉民名性騷擾，受害著們哭著求饒。據了解，這個「私刑」是由人妻的丈夫所策劃，執行了好幾個小時，一行人才終於被鬆綁。

當地警方已經著手調查這個案件，涉案的共有9人被起訴，目前已逮捕5人，包括被綁住的3名女性，仍有4人在逃。