澳洲首位眾議員出爐！　台灣移民楊千慧「小贏1%」擊敗廖蟬娥

▲工黨楊千慧勝出。（圖／翻攝楊千慧臉書）

記者張靖榕／綜合報導

澳洲首位眾議員在周末誕生。此次大選自由黨及工黨各派出一位華裔女性候選人，以爭取墨爾本東部市郊、華人聚集的奇瑟姆（Chisholm）選區的選票；代表工黨的台灣移民楊千慧（Jennifer Yang）從膠著的選情中，打敗自由黨的香港移民廖蟬娥（Gladys Liu），最後以不到1個百分點的領先票數勝出。

綜合外電報導，楊千慧2001年從台灣移民澳洲墨爾本，並取得蒙納許大學（Monash University）的通信技術碩士學位，之後在人口1.5萬人的墨爾本東北郊萬年興（Manningham）市擔任過市議員及市長。她2016年辭職後代表工黨競逐聯邦參議員席次失敗，2018年以獨立候選人身分角逐墨爾本市市長也以落選收場。

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▲楊千慧成為澳洲首位華裔眾議員。（圖／翻攝楊千慧臉書）

楊千慧及其代表的工黨在此次選舉期間指出，自由黨刻意在區內票站外掛上繁體中文寫成的海報，寫著「正確的投票方式：在綠色的選票上，自由黨Liberal候選人旁邊填寫1並在其他方格內從小到大依次填寫數字」，而且海報顏色是以官方選委會標準的紫、白2色製作，有企圖誤導華裔選民投給自由黨的重大嫌疑。但選委會稱紫色並不是專屬於該會的，因此拒絕受理工黨投訴。

廖蟬娥於1985年到澳洲求學，畢業後便在當地生活，曾長期擔任維多利亞省省長特別助理。選舉期間，廖蟬娥與楊千慧曾針對奇瑟姆2成說廣東話及中文的選民，特地舉行歷來首次中英雙語的競選辯論，且在受訪時都淡化種族背景，表示若當選，會以所有選民利益為依歸，不會偏心華人。

▲楊千慧當選翻轉了奇瑟姆的政治地圖。（圖／翻攝澳洲工黨官網）

上屆選舉由自由黨在該選區以52.91%得票率贏過工黨的47.03%，因此選前各界都認為廖蟬娥會以小幅領先當選。2人的選情一度膠著，最後楊千慧以50.22%的當選率小贏廖蟬娥的49.78%。

澳洲社會近來對中國涉入當地選舉感到相當憂心與憤怒，也讓部分華裔選民不滿。住在商業區盒子山（Box Hill）的馬姓華裔商人（William Ma）就曾向《華爾街日報》稱，澳洲社會數個月來瀰漫著政治干預和間諜的紛爭，不但損害了中澳關係，也激起種族緊張和仇恨，「我們想聽到的是，不管結果誰贏都不會再有新的冷戰。我們被貼上間諜的標籤，我們不想要這樣。」