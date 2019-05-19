惡男揮武士刀砍死77歲老翁！自爆「13歲開始殺人」...已32人受害

▲美國男用武士刀殺死室友，更自爆疑似是連續殺人犯。（圖／翻攝自Daily Mail）

記者錢玉紘／綜合報導

美國佛州32歲男子吉布森（Nicholas Gibson）涉嫌殺死自己77歲的室友，先前他聲稱是徒手殺死對方，隨後又在法庭上承認是用武士刀把對方砍死。吉布森還語出驚人表示，自己從13歲就開始殺人，至今已經有超過32個受害者。

吉布森與室友史托克（Erik Stocker）住在邁阿密海灘（Miami Beach ）的一間公寓內，他的工作室一名刺青師，兩個禮拜前，鄰居報警表示該棟住宅的一樓公寓內傳出惡臭味，警方才發現史托克的屍體，估計已經死了兩周。吉布森於17日帶著手銬出庭，他坦承用武士刀殺了史托克，但這是因為史托克聲稱不想活了，他才把對方殺死，隨後還偷了室友的錢包和信用卡。

目前吉布森可能面臨謀殺罪起訴，他有性侵前科，是已註冊的性侵犯。出庭的時候，吉布森更爆料，自己從13歲開始殺人，目前受害者已累積32人。

據報導，吉布森告訴警方，他的第一個受害者是一名黑人，在1999年時，他用磚塊把對方砸死，地點則是在喬治亞州肯纳索（Kennesaw），他住家附近的樹林裡，接著一年後，在同樣的地點，他又把一個有特殊需求的孩子丟到河裡面。2000年6月，吉布森被以性侵罪名起訴，在伊利諾州的少年監獄待了7年。

吉布森出獄之後，他又在加州殺了一名跟他一起吸大麻的非裔男子，而且手段兇殘，直接割開對方的喉嚨，接著又在佛州坦帕灣（Tampa Bay）殺了一名俄羅斯男，還用同一把刀殺了路邊的流浪漢。而在史托克之前的謀殺發生在2015年，他在邁阿密海灘溺死了一位女性觀光客。

由於吉布森的殺人地點都相差很遠，三州的警方還在調查，不確定布森說的是不是真的。例如，在2015年的確有一名芬蘭的女性觀光客在邁阿密海灘被謀殺，但根據紀錄，吉布森當時人在喬治亞州的監獄。