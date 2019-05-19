澳洲大選結果反轉！右派現任總理莫里森連任：再度創造奇蹟

▲澳洲總理莫里森成功連任。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲大選結果出爐，不被看好的不被看好的右翼現任總理莫里森（Scott Morrison）繼續連任，讓許多人跌破眼鏡。莫里森勝選後向選民表示，這是個奇蹟，之後她將會把人民放在最優先，敗選的勞工黨黨魁修頓（Bill Shorten）則是辭去黨魁一職。

這次大選共有多達1640萬人參加投票，全國各地約7000個投票所在周六當地時間上午8時正式展開投票程序。莫里森則在晚間於雪梨發表勝選感言，他看著他的妻子和養個女兒說道，「我一直都相信奇蹟，她們是我生命中最大的3個奇蹟，而今晚我們又再度見證了奇蹟發生」。

另外，莫里森感謝所有「安靜的澳洲人」，「這些人認真工作、創業、建立家庭，這些安靜的澳洲人就也是今晚的勝利者」。他表示，今晚的勝利不屬於他個人或自由黨，而是每一位澳洲公民，更屬於所有希望政府能把人民放在第一位的民眾。

莫里森的選戰主打保持強勁經濟和創造就業機會，他提出了大規模的減稅計畫，並且要增加有錢人稅收，並且增加對醫院及學校的資助。澳洲國家大學的政治學榮譽教授瓦荷斯特（John Warhurst ）分析，莫里森的有效率的競選工作是最大的功勞，「一部分的做法是，在澳洲人心中丟出對於工黨作為的質疑」。

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▲莫里森稱勝選是個「奇蹟」。（圖／路透社）

莫里森所代表的自由黨預計在議會中會贏得至少71個席次，但如果要組成多數政府的話，將需要76個席次，目前還不確定莫里森會如何決定議會組成。

在敗選之後，勞工黨黨魁修頓宣布辭去黨魁職務，他對支持者提到，「我知道你們大家都很受傷，我也是，我很高興我們為正確的事情奮鬥，而不是挑簡單的議題，政治是理念的戰爭」。與保守派相比，修頓提出的多項較進步的政策，像是提高低薪勞工工資、減少富人的減稅優惠，其他還有控制溫室氣體排放量以對抗氣候變遷等。

修頓對群眾說，「今晚我們抬頭挺胸驕傲地離開這裡，之後還要繼續這場戰役」。他更呼籲支持者尊重選舉結果、尊重多數人民的選擇，並希望年輕人不要放棄追求信念。

在選舉結果出爐前，幾乎所有的民調預測都顯示勞工黨的修頓會獲勝，甚至被稱為一場「不會輸的選戰」，結果可說是跌破許多人的眼鏡。外媒分析，敗選的主因之一是勞工黨未能如預期般在昆士蘭州獲勝。

▼勞工黨黨魁修頓宣布辭職。（圖／路透社）