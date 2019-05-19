喇舌親姊不夠...網紅愛SOD「找媽媽接吻」！130萬網傻眼：下一部親爸？

▲瘋狂網紅Chris Monroe改親自己的媽媽。（圖／翻攝自YouTube／PrankInvasion）

國際中心／綜合報導

瘋狂網紅克里斯（Chris Monroe）常常拍各種惡作劇的搞笑影片，上個月他因為一支跟「親姊姊」喇舌的影片而突然爆紅，但是引來更多的謾罵，沒想到他又再次出新招，挑戰網友的道德倫理底線，這次接吻的對象居然是自己的老媽。

這支影片叫做「親我自己的老媽」，開頭克里斯很自傲的秀出自己的「成績」，表示親姊姊的影片在網路上引起熱烈討論，這次要再做不一樣的。只見他拿攝影機到媽媽房間，表示上次的影片爆紅，他現在有新想法，想要親一下媽媽，媽媽一開始拒絕，接著字幕上寫道「我媽不同意，所以我只好放下攝影機，拜託她做」。

畫面回到上次的「案發現場」，克里斯表示，他花了兩個小時說服媽媽，現在要來玩個小遊戲，來得到媽媽的吻，而且他自己非常的緊張，已經開始在流汗了。接下來母子開始玩剪刀石頭布，克里斯贏的話就能獲得親親，結果他還真的獲勝了，兩人眼睛都閉上，真的嘴對嘴接吻。

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▲母子接吻畫面再度引起廣大負評。（圖／翻攝自YouTube／PrankInvasion）

親完之後克里斯也感到崩潰，直接滾到地上，媽媽則說「感覺好像你才兩歲」，他則以「我要去洗我的嘴巴了」做結尾。

在上一支影片中，克里斯說要拍一個「大事」，他說服自己的姊姊凱特琳（Kaitlyn）跟他接吻，而且不只是親一下，姊弟倆在鏡頭面前忘情喇舌，還發出清晰的接吻生，引起許多網友反彈。

這次親媽媽的影片也如預期般爆紅，上架兩周後已經有超過130萬次觀看，但仍然引起許多網友不適，被留了許多負評，網友們提到，「這哪算惡作劇，這真的太噁~~~~~了」、「你說『你為了大家做的』，到底是誰要求的啊」、「他的頻道怎麼還沒被下架？」、「下一部片是全家亂倫嗎？」、「接下來該不會要親老爸了」、「你真的有病耶」。