快訊／澳洲大選總理莫里森繼續掌權！　工黨領袖承認敗選

▲ 澳洲18日舉行大選。圖為現任總理莫里森。（圖／路透）



記者林彥臣／綜合報導

澳洲大選結果震驚全世界，選前民調不被看好的右翼現任總理莫里森（Scott John Morrison），在70%的選票出爐之後，莫里森所屬的執政聯盟贏得74個席位的議員，工黨只有取得65席，工黨領袖休頓（Bill Shorten）已經承認敗選，並辭去黨魁。

這次大選共有多達1640萬人參加投票，全國各地約7000個投票所在周六當地時間上午8時正式展開投票程序。BBC報導，經濟、氣候變遷、稅收、生活基本消費等話題都是重要政策攻防戰之一，其中氣候變遷更是受到許多選民關注，因為澳洲今年經歷嚴重的乾旱以及極端高溫現象，且政壇過去10年來在氣候、煤礦開採、可再生能源議題有著許多不同的看法。

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▲澳洲工黨領袖休頓（Bill Shorten）夫婦。（圖／路透）



選前最新出口民調數據，在野黨工黨有望以52%的選票擊敗48%的執政自由黨聯盟，可望奪得82席以上的國會多數，而工黨黨魁休頓料將出任澳洲第31任總理。休頓的主要政策在於承諾降低富人稅收以及降低溫室氣體排放。

但是開票的結果，顯然無視民調預測數據，自由黨聯盟將勝利歸功於選民的「經濟選擇」。《華盛頓郵報》分析，莫里森連任的幕後推手，可能是美國總統川普與其他西方國家保守派政治勢力，因為他們對於移民與再生能源補貼政策抱持懷疑態度。另外莫里森的政策也強調對於中國投資的限制，有效地禁止華為進軍澳洲的5G電信網絡。

澳洲總理任期3年，但是自2007年以來，總共經歷了6任總理，這中間沒有一任總理做完任期。