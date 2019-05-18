羨慕台灣可同婚！日AV女優「男女通吃」出櫃　自曝：最愛大奶妹

圖文／鏡週刊

椎名空是首位公開出櫃的日本AV女優，大方承認自己最愛大奶妹，連AV作品也男女通吃，人氣不同凡響。當她知道台灣通過了同性婚姻專法，「同性伴侶可以登記結婚」，讓她開心又羨慕，特地錄製祝賀影片，不忘許願日本也能早日通過同婚法案。

日本上週舉辦AV奧斯卡，四度入圍最優秀女優獎的椎名空再度落榜。沒拿到最優秀獎，並沒有影響到椎名空的心情，她仍繼續磨練演技，希望能帶給喜愛她的男女粉絲好作品。而她也在籌備再訪台灣，與熱情的台灣粉絲相見歡。

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台灣推動同婚法案走得辛苦，椎名空也有所瞭解，她說雖然台灣自由開放，但是在同婚議題仍有過許多反對聲浪，她很開心同婚法案終於走到成功的一天。椎名空說：「我只想跟喜歡的人，悠哉地共度一生。」她不是那種會很激動地喊：「一定要認同同性婚姻！」的類型，夢想總有一天能和喜歡的女孩在日本結婚，一想到這個就更羨慕台灣的同志朋友。

椎名空表示日本涉谷區已經有「伴侶關係制度」，但還是希望能夠通過同性結婚制度，「誰都想一輩子和喜歡的人在一起，成為家人，不管是男生和男生、女生和女生，或是男生和女生也是一樣的。」椎名空說目前接受同性婚姻的國家不多，「如果我找到很棒的女孩，我想和她結婚，那我也到台灣結婚吧，就住在台灣吧！」但她仍很盼望在自己出生的日本這塊土地，能趕緊開放同婚。椎名空也在影片尾聲預告，她將會在夏天再度造訪台灣，到時和粉絲一起大聊同婚話題。

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