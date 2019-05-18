澳洲大選將變天！出口民調：工黨險勝執政聯盟　可望奪國會多數

▲ 在野黨工黨領袖休頓夫婦。（圖／路透）

國際中心／綜合外電報導

澳洲18日舉行全國大選，目前東岸選區已開始進行計票作業。根據最新出口民調數據，在野黨工黨有望以52%的選票擊敗48%的執政自由黨聯盟，可望奪得國會多數，而工黨黨魁休頓（Bill Shorten）料將出任澳洲第31任總理。

眾議院方面，這次改選151席全數席次，獲得多數席次的政黨可以組閣執政。根據最新調查統計，工黨有望拿下82席。CNN報導，澳洲東部地區投票在當地下午6時（台灣時間下午4時）結束，西部的投票作業也即將結束。

儘管第一波出口民調數據出爐，但目前執政的自由黨聯盟以及在野的工黨並沒有掉以輕心。工黨參議員黃英賢（Penny Wong）表示，目前黨內並未把現階段的結果視為理所當然的事，「我認為，我們可以對大選結果抱持樂觀態度，但目前的癥結點在於，能否在國會擁有足夠的席位。」而澳洲副總理、國家黨現任領袖麥考馬克（Michael McCormack）則提到，「讓我們來看看結果會如何。」

►►不投票會被告！澳洲大選祭出「民主香腸」 政治場所變園遊會

▼ 現任總理莫里森。（圖／路透）

請繼續往下閱讀...