毆打禁食後…後背再烙燙梵文「Om」　囚犯控訴典獄長恐怖私刑

▲囚犯遭典獄長私刑烙印梵文。（圖／翻攝自YouTube／Geo News）

記者林瑩真／綜合外電報導

印度新德里蒂哈爾監獄（Tihar prison）發生私刑事件，一名囚犯納比爾（Nabir）向法官指控，他遭到典獄長毆打、禁食外，還被用金屬燙了梵文「Om」在背部上。

綜合外媒報導，納比爾涉嫌武器案件被警方逮捕並判刑15個月，之後被關押於4號高風險牢房；然而4月12日，他卻遭到典獄長私刑虐待，不僅非法毆打他，禁食他2天，還用燒得熱燙的金屬烙印梵文「Om」在他背上，之後恐嚇他不准提出指控。

由於納比爾的指控相當嚴重，當地法院立即干預，將納比爾轉到其他監獄後，下令蒂哈爾監獄展開調查。沒想到，納比爾日前出庭表示，典獄長向他施壓「要嘛撤回指控、要嘛妥協！」不過因為監獄調查結果尚未出爐，因此案件將延到5月24日再開庭審理。

據悉，梵文「Om」漢字寫作「唵」，是梵文中最著名的詞語之一，原本是一個從聲音演變而來的符號，有著至高無上的意義，尤其與古代印度神秘文化有關，在印度教教義中，「宇宙間萬物都是由唵的振動中產生的」，神聖到許多咒語都會加上它。

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