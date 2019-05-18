網紅「臭臉貓」7歲病逝！　不爽表情曾逗樂百萬人

▲網紅名貓「臭臉貓」看起來總是十分厭世。（圖：東方IC）

在臉書擁有850萬粉絲的美國網紅名貓「臭臉貓」（The Grumpy Cat）傳出病逝。主人泰貝莎（Tabatha Bundesen）17日在粉專發文表示，臭臉貓已於14日早晨在她懷中祥和地離開這個世界，「享年」7歲，消息傳出，全球粉絲紛紛哀悼致意。

臭臉貓的飼主表示，臭臉貓是因為泌尿道感染併發症而離世，也提到臭臉貓帶給全球幾百萬人歡笑，這份精神將永存粉絲心中。飼主也在粉專附上臭臉貓的照片，目前已有4萬多則的留言致意，哀悼臭臉貓的離世。

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▲「臭臉貓」可說是全球最具影響力的喵星人之一。（圖／翻攝自「臭臉貓」臉書專頁）

今年七歲的臭臉貓堪稱「世界最有影響力」的貓，本名叫做塔達醬（Tardar Sauce），會臭臉是因為先天骨軟骨發育不全導致咬合不正所致，卻也成為牠的招牌表情。飼主在2012年將臭臉貓照片PO上社交新聞網站Reddit後，讓臭臉貓知名度大增，目前在臉書有850萬粉絲，IG有250萬粉絲，推特也有150萬人追蹤，更吸引許多代言找上門，成為最會吸金的貓。

臭臉貓紅到在倫敦杜莎夫人蠟像館有自己的分身，也曾登上富比世的「最有影響力的寵物」排行榜，如今病逝，也讓粉絲懷念牠的「臭臉」身影。



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