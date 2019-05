印媒：兩岸蹺蹺板「九二共識是支點」　台灣得靠靈活外交坐穩

▲蔡英文不接受九二共識。(圖/路透社)

記者丁維瑀/綜合報導

《印度時報》記者高許(Rudroneel Ghosh)15日撰文指出,中國大陸與台灣就像是坐在蹺蹺板兩側的兩個人,「九二共識」則可以被視為中心支點;不管如何,台灣都面臨艱難選擇,只有聰明又靈活的外交政策才能帶來幫助。

這篇專文名為「中國與台灣的蹺蹺板:隨著北京走向極端,台北正在尋求一些艱難選擇」(China-Taiwan Seesaw: Taipei is looking at some tough options as Beijing moves to the extreme)。內容指出,蔡英文在2016年當選總統後,便不斷面臨北京施壓,同時台灣已有多個活躍的政黨在發展;而中國大陸視台灣為叛離的省分並尋求最終的統一。

高許寫道,中國大陸希望台灣遵守九二共識與「一中原則」,事實上,北京已把九二共識當成兩岸關係的底線。然而,蔡英文與民進黨並不認同九二共識,但承諾會在兩岸關係維持現狀;只是這對北京來說還不足夠,而且還切斷所有與台北的官方關係。

高許認為,中國大陸與台灣就像坐在蹺蹺板上,出於明顯的原因,前者要比後者龐大很多,而九二共識可被視為中間支點,「如果中國與台灣現在都接近中間點或是九二共識,儘管雙邊的規模明顯不同,但蹺蹺板還是多少會保持平衡。」

然而民進黨拒絕承認九二共識,繞過蹺蹺板的中間點。高許表示,此舉是為了讓台灣在國際空間有更多舞台,且不要把所有雞蛋放在中國大陸的籃子;這有可能創造出一個遠離九二共識的新常態。

如果中國大陸希望台灣回到蹺蹺板的支點,唯一的方法就是增加自己的重量。而台灣想要在蹺蹺板達到平衡,其中的選擇也是九二共識,不過也可以爭取美國的支持來抗衡中國大陸,正如美國聯邦眾議院近期通過《台灣保證法》。

高許表示,只是隨著中國大陸的規模日益擴大,與台灣的蹺蹺板會變得更難以平衡,「這將會是耐力的考驗,也會看到美國是否會繼續在兩岸關係中平衡事務,或者乾脆放手與中國達成協議。」

高許最後指出,儘管如此,台灣還是有第三種選擇,爭取國際社會的支持,藉此保持蹺蹺板的平衡;雖然大多數國家與台灣沒有正式的外交關係,不過如果台灣與這些國家彼此追求人與人以及經濟上的關係,最終仍會增加在國際上的空間,唯有聰明又靈活的外交政策才能給予幫助。