膠帶捆綁、倒吊幼童…福岡托兒所爆外籍師虐待　影片曝光才肯認！

▲外籍師對幼童施暴畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／福岡TNC ニュース）

記者林瑩真／編譯

日本福岡縣北九州市小倉北區一間托兒所日前爆出一起虐童案，一名40多歲的加拿大籍男老師動手打了一名幼童，過程被另一名職員拍下並上傳網路，事件因此曝光。據悉，虐打幼童的事件不是第一次發生。

綜合日媒報導，一名男性職員拍下這名外籍老師施暴畫面，外籍老師在講課的過程中，突然一手「啪」一聲打向趴著的灰衣幼童，接著抓住衣服，用力將幼童拉起，一邊質問「你為什麼這麼做？」影片中不時還能聽到有幼童的哭聲。

其他流出的片段中，則可以看到外籍老師對幼童們相當粗魯，例如用單手用力將幼童拉起、拉著幼童腳踝整個人倒吊、用力拖行有幼童在內的帳篷、或是雙手抱著幼童後，又重重丟下等，行為相當不當。拍下影片的男職員透露，其實這不是園內第一次發生類似的虐童情況，3月中旬還曾有以膠帶捆綁幼童的事件。

影片被上傳網路後，立刻引起當地政府注意。北九州市政府派人在4月16日與5月14日前往托兒所調查，不料，園方卻否認一切暴力行為，直到看到虐童影片後，才承認有打幼童屁股、拉扯脖子等不當行為；該名外籍老師也承認下手。

托兒所的代理律師表示，目前不能確定虐童是否為日常行為，未來園方考慮設置監視器，對平常教授英文的外籍老師也會定期確認教課狀況。至於托兒所是否繼續經營，則待當局評估審核。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。