擁Gucci、BV等奢侈品牌　開雲集團將停用18歲以下模特

▲法國開雲集團將禁用18歲以下模特。（圖／翻攝Gucci官網）

記者曾俊豪／綜合報導

國際時尚界年度盛事哥本哈根時尚峰會15日開幕，擁有Gucci、Bottega Veneta、Balenciaga等奢侈品牌的法國開雲集團（Kering）當天宣布不再採用18歲以下的模特兒，這項決定將在2020年秋冬時裝項目正式生效。

《參考消息》報導，開雲集團CEO法蘭索瓦·亨利·皮諾（François-Henri Pinault）獲邀擔任峰會演講嘉賓，他在致詞時提到「集團深刻意識到品牌形象所產生的影響，因此有責任塑造奢侈品行業的最佳實踐榜樣，並以此發起一場全行業的運動，鼓勵更多的業界同仁加入我們。」

開雲集團首席可持續發展官瑪麗-克萊爾·達維（Marie-Claire Daveu）則指出，集團認為18歲以上的模特兒，他們生理和心理的成熟度似乎更適合模特兒這項職業的節奏和要求。

報導提到，早在2017年，開雲集團便與競爭對手LVMH集團聯合公布，禁止雇用16歲以下的模特兒代言成人服裝，同時禁止聘雇身材小於英國服裝尺碼4碼的女模特兒以及小於6碼的男模特兒。

不過，針對開雲集團此次的決定，關注模特兒權益的組織Model Alliance創辦人齊夫（Sara Ziff）卻認為，這項決定看來有助消除模特兒要減重，以維持青少年體質，或要瘋狂減肥而面對的壓力，但「缺乏實際執行的機制，新政策可能只是表態。」