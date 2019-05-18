拍囚照燦笑！她酒駕撞死老婦　露「詭異笑容」讓人不寒而慄

▲韋爾克出庭畫面。（圖／翻攝自太陽報）

國際中心／綜合報導

超詭異的笑！美國佛羅里達州女子韋爾克（Angenette Welk），去年因酒駕撞死60歲婦人克拉克森（Sandra Clarkson），而就在拍攝囚照時，她竟對著鏡頭露出「詭異發寒」的微笑，讓網友斥責不已。

綜合外媒報導，事發當時，克拉克森開車載著18歲的女兒出門，在等紅燈的時候，遭45歲的韋爾克駕車從後方追撞，導致克拉克森傷重不治。韋爾克當時則供稱，開車時因為自己的手機不小心掉了，她彎下腰撿手機，才會發生車禍。但是酒測顯示她的酒精濃度高達法律規定的兩倍之多，佛州公路巡邏隊更調查出她肇事時的時速是117公里。

據報導，韋爾克似乎對撞死人一點也不在意，在拍攝囚照時，竟對著警局鏡頭露出「超詭異的燦笑」，許多網友看到照片後立刻開砲。克拉克森的18歲女兒（Shiyanne Kroll）則憤怒的表示，「這令我感到厭惡，這意味著她對她所做的一切都沒有悔意，我希望法官看到這張照片時，也會與我同感。」

16日開庭時，韋爾克在法庭上痛哭，還向被害者家屬表示，「我真的，真的很抱歉」，並坦承犯行。韋爾克最終被判處11年有期徒刑。

▼韋爾克在拍囚照時，竟對鏡頭燦笑，有如在自拍。（圖／翻攝自Albert Quirantes, Esq. Criminal DUI & Ticket Lawyers臉書）

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