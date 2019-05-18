軍方下令「性侵壓制」女性示威者　她們流完血又回街頭奮戰

▲蘇丹出現示威浪潮，許多女性上街抗議。（圖／路透）



記者丁維瑀／綜合外電報導

北非國家蘇丹獨裁總統巴席爾（Omar al-Bashir）4月被推翻，然而在一連串的抗議活動中，許多女性雖然挺身而出，卻被士兵帶到暗處拍攝裸照，還有人遭遇性侵、毆打等暴行。這些事件更進一步引發其他虐待，丈夫因為感到羞愧而與妻子離婚，不然就是父親痛打女兒，只為了讓對方待在家裡。

CNN報導，隨著示威活動把巴席爾拉下台，政府也意識到前所未有的問題，街頭上呼籲改革的女性數量竟遠超過男性。因此，高級官員告訴其他地方官員，要去打擊女人們，「如果你打擊了女孩，你就打擊了男人。」

反政府示威剛開始時，士兵在首都喀土木（Khartoum）逮捕女性，把這些人帶到隱密的場所拘留並拍攝裸照，以此威脅。隨著巴席爾掌權30年以來逐漸失去控制能力，士兵們則動用更多恐嚇手段。

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▲巴席爾因軍方政變被趕下台。（圖／路透）



部分女性在公眾場合遭到警察毆打，其他人則被拖進安全部隊的車內性侵。一名情報官員透露，政權下達的指令很明確，「我們都知道打擊女性意味著什麼。」

儘管女性們受到壓迫，她們卻不斷回到街頭，對著軍隊扔出催淚瓦斯，還爬到車頂鼓勵其他示威者，同時發送食物與飲料給有需要的人。據了解，女性在示威群眾中的比例高達70％。

巴席爾上月終於被迫下台，但由軍方主導的委員會卻拒絕把權力交給民眾。抗議活動並未停止，爭取民主的道路還很漫長，而讓獨裁者垮台的女性則付出了沉重的代價。

蘇丹近期所爆發的反政府示威在去年底開始，民眾不滿生活所需的費用上漲，接著演變成要巴席爾下台。然而，女性卻不斷面臨威脅；其中一名抗議者古萊氏（Wifaq Quraishi）說，她在過程中被多次拘留，有人會拍攝她的裸照來勒索，或揚言要性侵她。

27歲的古萊氏表示，官員在搜查她的身體時，她被迫脫光衣服站在鏡頭前，她不知道這些照片會流到哪裡，「有可能這些照片根本不存在，這是敲詐勒索。」隨著示威的規模越來越強大，對女性的暴力也跟著升級，有一天她在母校被安全部隊的官員襲擊；男人用步槍打她，導致她下巴脫臼，眼睛流著血。

根據一名示威者的估算，至少15名女子在抗議期間被性侵。古萊氏沒有告訴家人自己被攻擊的事，儘管親人都不想要她出門，她仍是回到街頭，「我們有句話是說，壓迫會驅使你，意味著它能激勵你。」她補充，女性在各種場所受到壓制，也促使她們上街示威。

▲一名女子在抗議期間跳著舞。（圖／路透）



另一名示威者阿德爾羅曼（Rifga Abdelrahman）則說，她的朋友被毆打，剃光頭髮慘遭羞辱，這不該是任何蘇丹女子被對待的方式。活動人士艾哈邁德（Nidal Ahmed）本周在首都進行拍攝時，她被一群士兵襲擊，對方試圖搶走她的相機，「只要我重新又有力氣站起來，他們就會痛打我的背並說跑，這發生在所有女孩身上，他們打她，接著告訴她們快跑。」

並不是每位士兵都會欺壓女性，安全部隊4月試圖擾亂示威者時，一些士兵則衝出去保護女性，這也代表巴席爾掌權的日子已經不多。幾名軍官透露，有些人甚至待在家裡，拒絕遵守政權下達的命令。

▲女性揮舞著蘇丹國旗。（圖／路透）



巴席爾目前被關押在獄中，然而軍方仍繼續掌權，時間起碼再2年。阿德爾羅曼認為，雖然獨裁者下台了，屬於他政權的根基還是存在，「舊的政權、政府，挑釁、毆打人民的舊暴力還在。我們想要一個屬於我們自己的體制。」