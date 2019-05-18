美議員去函世衛組織「籲邀台參與WHA」：台灣能做出許多貢獻

▲ 第72屆世界衛生大會將在5月20日至28日在瑞士日內瓦登場。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

台灣連3年未獲邀出席世衛大會（WHA）一事，迄今已有美英日澳等國發聲支持台灣參加。如今，美聯邦眾議院台灣連線共同主席也在17日去函世衛組織，強調若沒有「兩岸諒解」（cross-strait understanding）就不邀請台灣出席的作法，是把台灣出席的決定權拱手讓給北京政府，呼籲邀請台灣參加今年的世衛大會。

中央社報導，這封力挺台灣參加WHA的信函由夏波（Steve Chabot）、康諾里（Gerry Connolly）、狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）與席瑞斯（Albio Sires）4名成員代表聯名，致函世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）。

信函強調，台灣提供超過60億美元的人道與醫療援助給其他國家，這個成績是其他國家的榜樣，致力於國際衛生合作承諾，且台灣的健康照護領域專業表現為國際社會帶來貢獻；此外，疾病不受國家邊界阻擋，政治考量不應該凌駕在公共衛生與世衛組織憲章精神之上，「台灣還能為世衛組織（WHO）做出許多貢獻，而阻擋台灣衛生官員參加世衛大會的作法，是把台灣人民置於不要的危險之中。」

►►世衛行動團今晚啟程！陳時中曝「連三年未受邀WHA原因只有一個」