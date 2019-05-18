不爽被架去醫院治療　精神病兒「鋼鋸剁斷母親頭顱」留軀幹等警上門

▲艾薩克因為精神病發作砍下母親的頭逃走。（圖／翻攝自Denton county jail）

記者陳亭伃／綜合報導

家中若有精神疾病患者，可千萬不能輕忽或是挑釁。美國德州一名22歲的精神病患者艾薩克（Isaac Warriner），因為被母親帶去看精神醫師，沒想到一氣之下竟將母親分屍，最後因為行為怪異將上房子內飄出濃郁的清潔劑味道，整起案件才曝光，而警方破門時也被沒有頭顱的身軀震驚。

綜合外媒報導，22歲的艾薩克在母親的莎拉（Sarah Warriner）的陪伴下，因為有自殘傷人的傾向到醫院就醫，但就在醫師檢查時，他竟然語出驚人說道「我要殺掉自己的母親，然後自殺」，而當時在艾薩克的身上卻是有剃刀的刀傷，但看診結束後，莎拉也就不以為然的帶著兒子回家。

沒想到日前，因為親友找不到莎拉而報警，沒想到就在警方抵達莎拉的住處時，發現艾薩克已經不見，住處外有著濃郁的清潔劑味道，破門而入後才發現莎拉已經沒有顱頭，只剩下軀幹的倒臥在屋內，研判已經死亡兩日以上。

鄰居表示，案發時間前後曾看到艾薩克行跡相當詭異，過不久就將莎拉的車開走。而警方最後在奧克拉州找到他，並且以引渡條款帶回德州審判。艾薩克的父親表示，當時兒子在醫院就曾提到要將母親殺掉，沒想到是真的精神崩潰而釀成悲劇，其中過程中兒子也都要服用精神藥物，但似乎沒有用。

艾薩克向警方表示，自己是以鋼鋸切斷母親的頭部，事後感覺自己做了不對的事情，所以才開車逃逸。當地警方則表示，將會對艾薩克做出精神鑑定，並且釐清將要面臨的刑責。