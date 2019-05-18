她沙灘上瞄到乾枯魚屍　近看魚口崩潰「竟長整排人類牙齒」

▲布羅絲原本要給孩子看魚，沒想到近看竟是像有人齒的生物。（圖／翻攝自推特下同）

記者陳亭伃／綜合報導

炎炎夏日到來，不少人都喜歡帶著孩子到海邊玩，情侶也喜歡在海邊散步。但在美國喬治亞州日前一名31歲的母親帶著孩子沿著海灘散步，卻發現沙灘上有一隻魚的屍體，仔細靠近一看驚見在魚口外緣有著整排牙齒，形狀和人類牙齒相當類似。

綜合外媒報導，居住在美國喬治亞州聖西蒙島的布羅絲，日前帶著3歲兒子到海岸邊散步時，看到到遠方沙灘上有著一條魚的屍體，原本想要趁機給孩子機會教育，沒想到當他們走近時，竟然發現這條魚有著殘缺的鱗片，甚至有著整排像是人類的牙齒，魚口中還有令人發毛的顆粒物。

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▲長相相當驚悚的，其實是名為「羊頭魚」的物種。

布羅絲回憶起當下看到這條詭異的魚，全身有種不舒服的感覺，「我完全不敢想像，若是在海裡游泳，被這樣的生物咬到會是什麼樣的感受」她仔細上網求解後，才知道自己看到的是一條「羊頭長頜魚」的屍體，而這樣的魚通常分布在非洲上游，而在美國則是出現在西海岸居多。基本上只要遭到捕獲，一口「整齊排列」的牙齒都特別受到矚目。

事後布羅絲將魚的照片拍下並且分享給朋友，大家看到都感到相當震驚，「這種魚不是一般人都能輕易看到的！」分享到網路上也得到鄉民的回應，「這對於喜愛玩水的人而言，算是有點恐怖」、「這牙齒真的幾乎跟人類的一模一樣」、「天啊！看起來就像是外太空來的物種」。