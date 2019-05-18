出生證明曝光！梅根選高檔私人醫院「生產費用80萬」　50專人服務連貝嫂也愛

▲哈利與梅根生下兒子亞契，出生證明曝光，也揭曉梅根選擇生產的私人醫院。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）與妻子梅根（Meghan Markle）生下兒子亞契（Archie），先前梅根的生產地點引起外界大肆猜測，如今終於揭曉，梅根選在一間高檔的私人醫院波特蘭醫院（Portland Hospital）生產，出生證明也一起曝光。

綜合外媒報導，在英國皇室傳統中，女性多選擇在倫敦聖瑪麗醫院的林多院區生產。不過梅根行事作風向來打破傳統，一度想選擇在自宅生產，當時外界則猜測梅根會選擇與新家相近的私人醫院生產，現在答案揭曉，梅根生產的醫院是位於西敏市（Westminster）的波特蘭醫院（Portland Hospital）。

根據媒體取得的亞契的出生證明，確定了亞契的全名「亞契·哈里遜·蒙巴頓-溫莎」（Archie Harrison Mountbatten-Windsor）以及出生地，其他資訊包括出生時間於5月6日凌晨5點26分、體重3260公克等。至於母親欄位，則填上「瑞秋梅根●薩塞克斯公爵夫人殿下」，職業是「英國王妃」。

報導指出，雖然梅根沒有選擇皇室習慣的醫院，不過波特蘭醫院也相當高檔，如生產費用要價1.5萬至2萬英鎊（約新台幣60至80萬元）、有50名助產士與育兒護理師照顧新生兒，還有24小時的客房服務、配備名牌家具等，甚至可以有龍蝦、生蠔、鵝肝、香檳等高級餐點，出院還會送上專業親子照及玩具當伴手禮。

不過梅根沒有額外住院（一晚要價約7.2萬元台幣），而是在生產後幾個小時就與哈利王子及母親返家。另外，貝克漢老婆「貝嫂」維多利亞（Victoria Beckham）以及伊莉莎白赫莉（Liz Hurley）都是選擇此醫院生產。