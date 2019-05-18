上百隻「星鯊屍體」橫躺沙灘！遭漁民割鰭扔回海　無法游泳窒息亡

▲每一波浪，都把新的鯊魚屍體沖上沙灘。（圖／翻攝自youtube）

國際中心／綜合報導

英國一名女子日前於英國威爾斯巴里港（Burry Port）拍攝下震撼的一幕，上百隻鯊魚屍體橫躺沙灘，令人憤怒的是牠們都沒了背鰭，拍攝女子難過的說，她數到後面傷心的放棄了，因為太多了根本數不完。

綜合外媒報導，影片拍攝者表示，上百隻被割掉背鰭的鯊魚屍體，橫躺在沙灘上的畫面真的相當怵目驚心，而每一波海浪都會帶來更多的鯊魚屍體。她說，真的不敢想像還有多少死鯊漂流海上，這些屍體上並沒有魚鉤，這代表著可能是拖網捕魚的「副魚獲品」，被割掉背鰭後扔回海裡。

當地漁民對於同行做出這行為感到相當憤怒，一名漁夫文斯（Vince Sims）表示，這種行為真的大錯特錯，最憤怒的是這是拖網捕魚的結果，「我們有很多關於捕獲鱈魚或鱸魚的相關規定，有些事是絕對不能做的。」還有另一位漁夫伊恩（Ian Wish）則指出，商業漁民才會將鯊魚的背鰭割下後，再將屍體丟回海裡。

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▲鯊魚通常是漁船的副漁獲品。（圖／視覺中國）

海洋保育協會（Marine Conservation Society）則表示，受害鯊魚的品種貌似星鯊（smooth-hound），也稱為角鯊（dogfish），在英國水域很常見，通常會被拖網捕魚的漁船一起捕獲，不過大部分的漁民會將牠們放生回海裡。協會發言人認為，肯定有無良漁民從事非法的割鰭棄身（Shark Finning）的行為，鯊魚們在失去背鰭後就無法再游泳了，因此牠們會沉入海底，窒息死亡或被其他掠食者吃掉。

據了解，這些被割取下來的魚鰭通常會銷往中國及周邊地區，用來製作成魚翅或用於傳統療法，估計每年都有高達1億隻的鯊魚受害。

▼沙灘上布滿鯊魚屍體。（影片翻攝自youtube，若遭刪除請見諒。）