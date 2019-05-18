魂斷送信途中！19歲郵差為閃躲「暴衝豬」　墜溝當場慘死

▲郵差不慎摔入溝渠身亡。（圖／翻攝自中國報）

國際中心／綜合報導

國內外經常傳出為了閃避動物而發生的交通意外。馬來西亞於17日即發生一起因動物導致死亡的事故，一名19歲的郵差為了閃避路上突然衝出的「爆衝豬」，不幸連人帶車摔入旁邊的溝渠，造成頭部重創當場身亡。

據馬來西亞《中國報》報導，這起意外發生時間在17日上午約莫8時40分，19歲的郵差莫哈末阿菲慕斯里在送信途中，騎經而欖國民學校附近的路段時，突然衝出一隻豬，莫哈末阿菲慕斯里為了閃避牠，不幸連人帶車一起摔入溝渠，頭部著地後嚴重受創，當場身亡。

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▲莫哈末阿菲慕斯里因豬身亡。示意圖，非當事豬隻。（圖／CC0圖庫）

當地警方表示，目前死者已送往太平間，等待驗屍，以釐清真正的死因。警方也呼籲目擊者能夠到警局來協助警方調查，以盡快釐清該事件。

據了解，馬來西亞17日晚間也發生另起類似的交通事故。一名男騎士騎著摩托車行經一處國小附近的道路時，在昏暗的馬路上突然衝出一匹馬，這名男子也閃避不及當場撞上，結果人、馬雙雙因傷重身亡。目前警方在追查馬主的下落。

▲人馬雙雙身亡。（圖／翻攝自中國報）