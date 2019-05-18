同性伴侶喜迎2個月大女嬰　痛訴遭川普政府剝奪公民身分

▲一家四口的幸福生活出現裂痕。（圖／翻攝自臉書／Adiel Kiviti）



國際中心／綜合報導

奇維帝（Adiel Kiviti）與羅（Roee）結婚將近6年，兩人都是美國公民，他們2歲的兒子烈夫（Lev）也一樣。然而，這個LGBT家庭卻氣憤表示，根據美國務院一項政策，他們的女嬰凱瑟姆（Kessem）竟被川普政府剝奪公民身分；阿迪爾說，家裡3人擁有美國公民身分，國務院卻拒絕承認2個月大女嬰的出生公民權。

CNN報導，經由卵子捐贈與代理孕母的方式，這對同志伴侶的2名孩子都在加拿大出生。他們表示，兒子取得美國護照的程序非常簡單，不過兩人5月初在幫女嬰申請同樣的事項時，情況卻很不順利。

美國務院一項政策認定凱瑟姆為「非婚生子女」，因此拒絕給予她公民身分。奇維帝最初以為，女兒的護照申請程序，會依據美國雙親的孩子在國外出生的的政策來處理，但他接著被告知女嬰的申請流程被標記為「代孕」。

LGBT family say Trump's birthright policies unfairly targeting them A same-sex couple whose daughter is being denied US citizenship tells Brianna Keilar that they feel Trump's policies are specifically targeting LGBT families. "Our application was flagged as surrogacy," unlike when straight couples use foreign surrogates or egg/sperm donations. 由 CNN Replay 發佈於 2019年5月17日 星期五

根據美國務院「人工協助生殖技術」政策指出，在國外出生的孩子，其親生父母若是美國公民與匿名的卵子捐贈者，就會被視為非婚生子女。奇維帝認為，此舉特別針對LGBT家庭。

奇維帝說，「坦白講，當一對異性戀夫妻使用代孕服務，或是當這對夫妻運用了別人捐贈的卵子與精子時，沒人會問他們是否為孩子的親生父母；這只是一種假設。但當LGBT家庭前往申請時，我們的申請卻被標記為代孕。」

這對伴侶表示，最高法院裁決同性婚姻合法化後，不該再特地區分同婚，「這就是婚姻，我們是一個家庭。這不是對LGBT家庭的侮辱，這是對美國家庭的侮辱，每個人都該感到憂心。」

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）透過聲明表示，這項政策並不合理且違反憲法，國務院應立刻停止歧視，讓所有家庭保有尊嚴與平等。

奇維帝補充，他們還沒收到女嬰被拒絕的官方文件，但已被告知將被回絕，只要發生這種情況，兩人打算採取法律途徑。