同性伴侶喜迎2個月大女嬰　痛訴遭川普政府剝奪公民身分

▲一家四口的幸福生活出現裂痕。(圖/翻攝自臉書/Adiel Kiviti)



國際中心/綜合報導

奇維帝(Adiel Kiviti)與羅(Roee)結婚將近6年,兩人都是美國公民,他們2歲的兒子烈夫(Lev)也一樣。然而,這個LGBT家庭卻氣憤表示,根據美國務院一項政策,他們的女嬰凱瑟姆(Kessem)竟被川普政府剝奪公民身分;阿迪爾說,家裡3人擁有美國公民身分,國務院卻拒絕承認2個月大女嬰的出生公民權。

CNN報導,經由卵子捐贈與代理孕母的方式,這對同志伴侶的2名孩子都在加拿大出生。他們表示,兒子取得美國護照的程序非常簡單,不過兩人5月初在幫女嬰申請同樣的事項時,情況卻很不順利。

美國務院一項政策認定凱瑟姆為「非婚生子女」,因此拒絕給予她公民身分。奇維帝最初以為,女兒的護照申請程序,會依據美國雙親的孩子在國外出生的的政策來處理,但他接著被告知女嬰的申請流程被標記為「代孕」。

A same-sex couple whose daughter is being denied US citizenship tells Brianna Keilar that they feel Trump's policies are specifically targeting LGBT families. "Our application was flagged as surrogacy," unlike when straight couples use foreign surrogates or egg/sperm donations.