來自宇宙的鋼彈應援！日本神發想「送高達上太空」造勢東奧

▲日本將衛星及鋼彈一起送上太空，讓鋼彈從宇宙為東奧應援。（圖／翻攝自東奧2020組織委員會官網，同下）

記者林瑩真／編譯

日本即將迎來2020年東京奧運會和殘奧會，組織委員會15日宣布一項為奧運造勢的計畫「G－SATELLITE宇宙へ」，將把動漫《機動戰士鋼彈》的「高達」模型送到太空，向地面發送聲援奧運的信息。

綜合日媒報導，東奧2020組織委員會與東京大學、日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）合作，準備將約10公分高的「高達」及「夏亞專用薩克」模型，與電子信息顯示牌一同裝入超小型衛星「G-SATELLITE」（長30公分x寬10公分x高10公分），在明年3月搭乘國際空間站（ISS）的補給船升空。

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▲東奧2020組織委員會15日宣布這項「G－SATELLITE宇宙へ」計畫。

等到超小型衛星「G-SATELLITE」進入地球軌道後，會把模型及顯示牌放入太空，讓搭載攝影機隨時拍攝太空情況，以及「高達」、「夏亞專用薩克」在宇宙中的照片，並向地球傳送畫面。

傳送回地球的不僅畫面，還有信息，包括日文、英文等使用多語言的「恭喜奪金」等內容，就像鋼彈為選手們加油祝賀般，最後由東奧2020組織委員會公開於社交網站上。

對此，東奧2020組織委員會的運動指導師室伏広治表示，這個計畫相當棒，「讓宇宙加入運動的祭典，會變成一個大規模的東京2020奧運會吧」，相當期待鋼彈的應援；《機動戰士鋼彈》的監督富野由悠季則表示，「能遇到這樣的機會，真的感受到了歷史」。