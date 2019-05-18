男學生肚子餓…保證速還250餐費　她心軟賒帳卻被解僱

▲邦妮。（圖／翻攝自臉書／Bonnie Kimball）

國際中心／綜合報導

美國新罕布夏州一所高中的餐廳員工邦妮（Bonnie Kimball）4月遭到解僱，只因為她讓一位肚子餓的孩子賒帳，儘管學生隔天馬上歸還8美元（約台幣250元）的餐費，她仍是丟了工作。不過，事件引發熱議後，或許是遭遇過多謾罵，該家食物服務公司決定重新錄用邦妮。

邦妮在學校工作5年，她是校內自助餐廳的人員，3月28日當天，她讓一名學生在沒有付錢的情況下吃飯，此舉被經理看到。據了解，她從小就認識男孩的父母，孩子當下告訴她手上沒有任何錢，飢腸轆轆的他保證隔天會還8美元。

這位男學生沒有食言，事後真的歸還餐費，然而，邦妮4月卻被食品服務公司炒魷魚；區域經理告訴她，「你知道你做錯了嗎？那是偷竊。」根據終止合約的信件內容指出，她沒有向學生收取餐費，嚴重違反企業的規定，她將會收到最後的薪水。

邦妮對此感到有些委屈，「我們早上起床，照顧好我們的家庭，接著再去照顧孩子們。」她被解僱的消息傳開後，當地居民則力挺她，還包括兩名同事自行離職。

穆迪（Christina Moodie）的兒子也在同所高中，她說，邦妮總是把孩子的需求擺在首位。所幸，食品服務公司與學區討論對策後，則決定重新聘請邦妮回到崗位。