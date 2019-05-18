奈及利亞海盜俘虜印度5船員！印外長諾確保受俘人員獲釋

▲印度外交部長Sushma Swaraj。（圖／達志影像／美聯社）

記者馬叔安／綜合報導

印度船隻APECUS日前在非洲奈及利亞遭遇海盜，5名印度船員遭到綁架。印度外交部長Sushma Swaraj已要求奈及利亞政府的印度高級專員負責此事，確保受俘人員獲釋。不過一名被綁架的船員妻子則在稍早發文表示，相關的救援行動已經多日沒有更新進度。

綜合外電報導，受害者是於4月19日於奈及利亞的邦尼港，遭到海盜登船擄走，船主已經聯絡上綁架者，正在進行談判已釋放受虜人員。

《印度報》7日報導，Sushma Swaraj指出，「我看到有關奈及利亞海盜綁架5名印度海員的新聞報導，我要求印度高級專員在奈國政府的最高級別上，對其進行釋放。」

一名被綁架的船員Sudeep Kumar Choudhury的妻子Bhagyashree Das，於4月29日發文向Swaraj表示，希望對方盡快調查此事件，因為已經10天沒有消息的更新，自己甚至不知道丈夫人在哪裡、過得如何，「我相信你不會讓我們失望，請救救我的丈夫。」

奈及利亞的印度代表團回覆，官員們在過去10天裡與奈國海軍和警方保持聯繫。高級委員會強調，已經初步接觸「有關方面」（綁架者）。

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▲APECUS油輪。（圖／翻攝自PETRONAV CARRIERS公司網站）

據了解，遇襲的船隻APECUS油輪隸屬於PETRONAV CARRIERS公司，於1993年重建，註冊於馬拉卡爾港（Malakal Harbor），載重量6289立方米。