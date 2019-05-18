不投票會被告！澳洲大選祭出「民主香腸」　政治場所變園遊會

▲澳洲工黨領袖薛頓（Bill Shorten）與妻子在大選日享用香腸。（圖／達志影像／美聯社）



記者丁維瑀／綜合外電報導

澳洲18日展開大選，而讓選民更有動力出門的因素，除了政府規定投票是義務之外，投票所附近也有販售香氣十足的「民主香腸」（Democracy Sausage）。許多選民會把與烤香腸的自拍上傳到社群媒體，象徵自己完成投票的同時還能填飽肚子。

CNN報導，回到2013年西澳選舉前一晚，一群朋友正在討論如何投票，有人則在推特發文，「嘿大家，讓我們知道明天要在哪裡找到你的香腸嘶嘶聲，＃民主香腸。」民主香腸後來在選舉期間引起風潮，2016年甚至被選為年度最具代表的詞彙。

事實上，第一次世界大戰後的1924年開始，澳洲政府就規定所有18歲以上的公民必須投票，若不遵守就會面臨20澳幣（約台幣430元）罰款或被告上法院。強制性的方式意味著投票所將吸引大量人潮，這些選民通常會順便購買一些蛋糕或果醬，藉此幫助當地學校圖書館的保存或增加新設備。

政治歷史學家布雷特（Judith Brett）表示，在投票所買零食其實不算新鮮事，「當然，1930年代有張投票所的照片，外面擺有蛋糕攤位。我認為社區裡的組織會把這視為籌募資金的機會。」她補充，隨著攜帶式的烤爐在1980年代出現，各大社區活動也能見到烤香腸的身影。

布雷特提到，政府1911年規定投票日必須在星期六，由於孩子當天不會上學，投票便成為一種家庭事務，具有社會功能與公民履行義務的責任，「另一個關鍵點是，澳洲人不必在特定的投票所投票，所以跟許多其他國家不同，朋友（在澳洲）可以選擇一起投票。」

如今，澳洲選民流行在推特貼文加上香腸的表情符號（emoji），很多投票所散發一種園遊會的熱鬧氣息。此外，還有網站列出哪些投票所有賣香腸；投票所18日開放時，「民主香腸團隊」已經繪製1800多個地點，也能藉由數據分析香腸是否真能影響人們上街投票。

今年有約1642萬澳洲人登記投票，代表投票率接近96％；比起美國2016年大選的61％投票率，還有2017年英國大選的69％投票率，這個數字相當可觀。澳洲選舉委員會則表示，2016年大選中有140萬人沒有投票，不過只有相對較少的人被告上法庭。

「民主香腸團隊」真正覺得有收穫的是來自社區的回饋。一名女子就感謝該團隊把她的攤位放在地圖上，她藉由販售香腸替學校圖書館募集到了2000澳幣（約台幣4.3萬元）。