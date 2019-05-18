4歹徒衝進屋搶劫　老婆遭「滾燙熱水淋背」綁椅背…聽射殺老公槍聲！

▲南非農民遭到槍殺，妻子被熱水燙。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者陳亭伃／綜合報導

南非的西開普省日前發生起家庭悲劇，從事農業的夫妻土爾和萊索計畫將到教堂唱詩班，沒想到卻遭到4名歹徒闖進家中，並且槍殺老公土爾，洗劫完屋內所有有價值的東西，再傷害土爾的老婆萊索，接著逃之夭夭，夫妻倆的2名女兒在得知父母遇害後，擔心的完全不敢回家，封鎖自己所有對外的消息。

根據英國《每日郵報》報導，在鄰居、女兒們眼中的恩愛夫妻土爾和萊索13日晚間原本計畫將到教堂的唱詩班，沒想到就在出門前，家中闖進4名蒙面歹徒。老公土爾因為試圖反擊一路遭到拖行並且刺殺，最終遺體在離家約180公尺的地方找到，老婆萊索則是遭到綑綁、背部遭到刺傷、熱水虐燙背部，在全身是傷的情況下，企圖逃出報警。

警方到場後，開始進行調查採證，並且在兩日後逮捕到其中一名19歲嫌犯，並且以謀殺及謀殺未遂罪名起訴，其餘3名歹徒仍持續被追捕中。土爾和萊爾的2名女兒得知父母遭到殺害、傷害的消息，害怕的不敢回家，甚至要求親友不要透露太多案發細節，因為身心無法承受。

萊索的鄰居表示，「這一家人都相當好相處，沒想到卻遇到這樣的事情，真的非常令人震驚」據悉萊索是當地一家萄葡酒廠的會計師，與人結怨的機率相當低，因此當地警方以歹徒「隨機犯案」方向偵辦，並調查歹徒犯案所持的槍枝來源。