靈犬挖地狂吠…驚見土裡露出嬰兒腿！ 15歲嫩媽親手埋面臨殺人未遂罪

記者詹雅婷／綜合外電報導

泰國東北部呵叻府（Korat）15日名叫Ping Pong的狗突然跑到農田旁某處，邊挖土、邊吠叫，引來現年41歲男主人巫薩（Usa Nisaika）的注意。但令人驚訝的是，巫薩隨後發現牠挖的地方露出嬰兒的腿，便趕緊把孩子從土裡救出來並緊急送醫，所幸嬰兒最後並無大礙。據了解，這名小朋友是被他的15歲小媽媽親手活埋，因為她害怕家人得知她懷孕的消息。

綜合每日郵報、BBC報導，這名男嬰送醫接受檢查並幫他清潔身體，醫師隨後告知孩子的身體健康，體重約2.4公斤。談及愛犬機靈的反應，巫薩說，Ping Pong是他從小養到大的狗，但牠小時候被車撞所以失去一條腿，但每當他去田裡放牛時，Ping Pong仍會在旁邊幫忙，非常忠誠且聽話，「村裡的每個人對牠所做的事情感到驚訝。牠是個英雄，因為牠救了男嬰的命。」

事發後，這名男嬰的母親被當局逮捕並接受審問，她坦承孩子是她所生，因為她很害怕父母得知懷孕一事會生氣，所以才決定孩子埋進土中藏起來。如今，她面臨遺棄孩童以及謀殺未遂等罪名。

目前這名生下男嬰的15歲小媽媽由她的父母及心理學家照顧，正在等待接受精神狀況評估。儘管男嬰的外公、外婆也已表達願意照顧孩子的意願，但當局仍未對此做出決議。