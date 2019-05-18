狼魔綁13歲女4小時洩慾細節曝光　狂言：反正妳早晚會被性侵

▲ 穆斯塔法面臨42項罪名，但他一概否認到底。

國際中心／綜合報導

澳洲雪梨唐寧中心地方法院16日審理一宗2016年的性侵案，現年29歲的被告男子穆斯塔法誘拐綁架13歲女學生，短短4小時帶著她跑了10個地方，期間多次性侵女學生，錄下11段影片，不但亮刀恐嚇、逼看成人片、剃掉她的體毛，更要她在鏡頭前說出想要體驗各種形式的性行為等語句，最後把被害女學生丟在火車站，給了她5澳幣（約新台幣105元），期間更脫口「反正妳早晚也會被性侵」。

事發於2016年6月24日上午8時許，被害女學生身穿校服、背著書包，一如往常踏上前往學校的路途，但她也就此遇上對她伸出魔爪的穆斯塔法（Mustafa Kayirici）。

當時，穆斯塔法滿手都是鞋盒和購物袋，出聲叫住女學生，並示意她幫忙把東西撿起來拿給「站在旁邊的媽媽」。但事實上，這是穆斯塔法的誘拐伎倆，正當女孩不疑有他把東西撿起來並靠近他的車子時，穆斯塔法立刻脫口「妳今天哪裡也不用去，不用去上學了」，一把抓住試圖逃跑的她，並同時亮刀威脅強壓她坐到前座，儘管女學生當場尖叫想要引起路人的注意，但仍舊無法逃脫。隨後，穆斯塔法賞了她一巴掌並稱她為「愚蠢的狗」，接著脫下褲子性侵她。

隨後，穆斯塔法要女孩坐到後座，脫下她身上的襯衫、內衣褲等，使得她不敢隨意逃走，更要求她看著學校其他女生，並對著她說，若能找到另外一個女生來，就不會傷害她。

▲ 女學生被逼著說「我16歲了，我是個糟糕的蕩婦。」（示意圖／免費圖庫pxhere）

只不過，這段地獄之旅並沒有結束。穆斯塔法把車子停在停車場後，再度把女孩身上剩餘的衣服脫掉，逼她觀看成人片，同時口出狂言地說，「我沒有性侵妳，反正妳早晚也會被性侵，這在印度會發生，是很正常的」，隨後再度性侵她。此外，穆斯塔法錄製多段影片，其中一段26秒的影片顯示，女學生被逼著說「我16歲了，我是個糟糕的蕩婦。」

之後，穆斯塔法帶著女學生到一間超市購物，買了刮鬍刀、膠帶、香菸等物品；據了解，他隨後剃掉她的腋毛、腿毛和陰毛，並再度開始錄製影片並性侵她。接著，穆斯塔法強拉女學生到一處叢林，逼迫她跪下，並用膠帶綑綁她的身體、封嘴，再度性侵。

隨後，2人來到一棟民宅，一名孕婦現身幫忙開門便離去，而穆斯塔法又性侵女學生。最後，穆斯塔法再度上車到了另個公園的停車場性侵她，並對著她說，「我要把妳送回學校，我很抱歉我做了這一切。」據了解，女學生最後被送到奧本火車站（Auburn train station），穆斯塔法給了她5澳幣。

報導指出，這宗案件展開為期6周的審判期，而穆斯塔法如今至少面臨45項指控，但他全數否認到底。