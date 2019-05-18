澳洲大選投票開始！選情關鍵聚焦氣候議題　莫里森恐淪最短命總理

▲ 投票將於當地晚間18時結束。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

澳洲全國大選今（18日）登場，由現任總理莫里森（Scott Morrison）對上在野黨工黨領袖休頓（Bill Shorten），料初步結果將在當地晚間出爐。只不過，澳洲政壇過去9年來換了5任總理，且自2007年以來沒有任何一人成功連任，讓外界猜測，澳洲有可能在短短4年迎來第4任總理。

▲ 澳洲實行強制投票制，任何年滿18歲的選民若沒有投票，就會被罰款20澳幣（約新台幣438元）。

這次大選共有多達1640萬人參加投票，全國各地約7000個投票所在周六當地時間上午8時正式展開投票程序。BBC報導，經濟、氣候變遷、稅收、生活基本消費等話題都是重要政策攻防戰之一，其中氣候變遷更是受到許多選民關注，因為澳洲今年經歷嚴重的乾旱以及極端高溫現象，且政壇過去10年來在氣候、煤礦開採、可再生能源議題有著許多不同的看法。

只不過，年輕人對政府的氣候變遷以及住房可負擔性等政策感到失望，而銀髮族則是受到稅改政策衝擊。根據17日的最新民調顯示，目前兩黨選情相當激烈，工黨支持度51%勝過執政自由黨聯盟的49%，法新社報導，工黨可能會以小幅度險勝自由黨聯盟。

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▲ 距離上次工黨執政時間，已有6年。圖為在野黨工黨領袖休頓夫婦。（圖／路透）

BBC報導，休頓一早來到投票所與選民聊天問候，隨後起身前往墨爾本發表談話，並強調選民握有「選擇權」，承諾將來會領導一個能夠關心氣候變遷的政府。

目前執政自由黨聯盟正尋求第三個任期。BBC記者駐澳記者格里菲斯（Hywel Griffith）分析，若屆時大選結果是莫里森失敗，澳洲將在短短4年迎來第4任總理。

▼ 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）。（圖／路透）