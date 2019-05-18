政策有緩衝！美可能放寬對華為「封殺令」　將頒90天暫時許可

▲美國對華為限制令可能縮減。（圖／路透社）

記者錢玉紘／綜合報導



美國商務部發言人在17日表示，針對先前將華為及其他公司列為「貿易黑名單」的政策，美方可能很快會減縮對於華為科技的限制，商務部有可能會頒布「臨時許可證」，讓擁有華為產品的公司或個人可以有一段緩衝時間，繼續用其設備保持溝通網路。



路透社報導，這名發言人提到，這個可能的許可證不適用於新的交易，持續時間為90天，華為發言人目前還沒為此做任何評論。若是商務部真的頒發臨時許可，等於是先前的管制政策大轉彎。

美國總統川普先是在15日簽了行政命令，禁止美國民間企業使用對國家安全構成危險的電信設備。商務部長羅斯（Wilbur Ross）則在16日表示，中國華為技術有限公司和70家附屬事業已列入美國貿易黑名單，禁止華為在未經政府許可下，向美國企業採購零組件和技術。據了解，由於華為仰賴美國的供應鏈，因此這將使華為難以銷售部分商品。出口管制於17日生效。



《日經新聞》則引述消息人士說法報導，華為在6個月前就已告知全球供應商，為部分出口管制風險較高的關鍵零組件儲備6個月至1年多庫存，而重要性較低的零組件也至少持有3個月以上的庫存量，以提前為貿易戰的最糟情況做準備。