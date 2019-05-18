他看FB直播「交往5年前女友濕吻現任」　躲餐廳狂刺對手17刀！

▲見到前女友直播和現任接吻，氣到持刀刺殺男方。（圖／翻攝自Hampshire Poice）

記者陳亭伃／綜合報導

情人分手好聚好散似乎是一個相當難的課題。英國一名32歲的男子拉夫（Ashley Luff）和交往5年的女友普萊斯（Chantelle Price）分手，尚未走出情傷之餘，在FB上看到普萊斯和現任男友博區（Nathan Birch）在直播鏡頭上大方熱吻，讓拉夫一氣之下拿著小刀到博區工作的地方狂刺17刀。

根據英國《每日郵報》報導，拉夫在和普萊斯分手後，因為走不出情傷，過去曾多次傳訊息給博區表示自己還是相當愛女方，「總有一天我一定會搶回來，你最好要先照顧好她」當時普萊斯對於前男友的狀態不以為然。

沒想到日前普萊斯和博區在FB上大方分享直播，並且在鏡頭前甜言蜜語熱吻，這一幕幕都看在心痛的拉夫眼裡變成怨恨，於是在某日下班前打電話到博區工作的餐廳詢問他是否有上班，並且在下班時間埋伏在餐廳旁邊，在博區下班走出時，掏出預藏好的小刀，往對方身上狂刺17刀。

承辦的法官表示，或許原本拉夫沒有打算將博區置於死地，但在行兇的過程中可能出現更加多的怨恨，因此甚至揮拳毆打對方，判決結果可能讓已經有三個孩子的拉夫無法參與小孩的童年。博區則表示，直到案發後的9個月自己還是感到相當害怕，個性變得相當焦慮。最終整起案件判決，拉夫被判16年有期徒刑。