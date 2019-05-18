就是護主！美財長梅努欽「拒民主黨傳票」　緊守川普6年報稅資料

▲財政部長梅努欽（後）拒絕提供川普報稅資料。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普在中美貿易戰上燒的焦頭爛額，自己的「繳稅」紀錄也是被民主黨緊迫盯人。本月8日川普承認自1980年代到1990年中期，在房地產業務上申報超過10億的稅務沖銷，並且有8年沒有繳稅，立刻引發民主黨的關注。日前民主黨所組成的調查委員會，委員長尼爾（Richard Neal）對美國財政部發出傳票，卻遭到部長梅努欽拒絕。

根據《ABC NEWS》報導，川普曾在推特中提到自己因為房地產開發上，有虧損以及稅務損失，在這樣的情況下有權申報「巨額沖銷和折舊」然而這些申報虧損不是金錢損失，有時被當作是避稅的一種。川普最後則被要求提供過去6年的報稅紀錄，惹得他大怒認為自己是商業天才，不容自己受到不實指控，更施壓財政部。

川普拒絕公布報稅資料後，由民主黨成立並以眾議員尼爾為首的調查委員會，日前要求提供國稅局提供川普個人報稅資料，卻遭到財政長梅努欽拒絕，認為「毫無正當目的性」不須提供。尼爾表示，因為財政部拒絕提供，因此所以有程序很可能將進入到法院進行。

梅努欽對此則回應，「還是同樣的理由，我們必須拒絕委員會所發的傳票，拒絕提供川普的報稅文件」。根據美國稅法第6103條，若是調查委員會或是參議院財政委員會要求，財政部官員「應該」要義務提供文件，然而現在卻遭到財政部藐視，讓民主黨人相當不滿。

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▲梅努欽回應尼爾的信件。（圖／翻攝自美國財政部資料）