1歲10月小弟跑出家門...沒水沒食物「困懸崖邊」！獨自撐3天獲救

▲1歲的基尼斯獨自困在山裡3天，平安被救出。（圖／翻攝自wkyt）

記者錢玉紘／綜合報導

荒野求生的小奇蹟！美國年僅1歲10個月大的小男童基尼斯（Kenneth Howard）日前從家中失蹤，讓家人超緊張，警方和當地約300位居民組成搜救隊，四處搜尋，3天後終於在山上的一處懸崖邊找到基尼斯，雖然獨自在野外待了3天，但小弟健康狀況良好，奇蹟存活下來。



綜合外媒報導，不到兩歲的基尼斯來自肯塔基州，當地時間12日卻突然從家中失蹤，爸爸艾爾登（Elden Howard）表示，最後一次看到兒子是在12日晚上7點多，他一直以為兒子待在後院玩，幾分鐘後再去察看，結果卻發現找不到人，當下非常緊張，趕緊報警。

當地數百位居民也自願組成搜救隊，一起協助搜查，艾爾登在14日開了記者會表示，願意提供5千美元的懸賞金，只要他的孩子平安回家，「每天都越來越艱辛，我很害怕有人把他綁架了」。

經過了67小時，到了16日下午2點多，一組8人小隊在休息的時候，聽到了疑似孩子的叫聲。消防員圖西（Michael Tussey）回憶，當時他聽到哭聲，要大家都安靜下來，之後跟著這個聲音，發現了被困在約15公尺高懸崖邊的基尼斯，此處位在山區，距離基尼斯的家大約400公尺遠。

圖西提到，「不騙你，我當時也哭得像個寶寶一樣，我們爬越過層層的樹叢，一瞬間看到小小的金髮和藍睛在看著我們，對著我們叫，本來大家都覺得他不可能活下來的，這真的是個觸動人心的時刻」。

之後，救援隊讓基尼斯坐在小背包裡面，由其他人揹著，再由直升機接送下山，之後孩子立刻被送往西維吉尼亞州杭丁頓（Huntington）的大醫院治療。 基尼斯雖然獨自在山中待了三天，但是並未受傷，僅有輕微的脫水症狀而已，救援隊提到，當時基尼斯看到他們時，第一件事就是要求要喝水，「我們給了他運動飲料，他很快就喝光了，接著開始念著，想要找爸比跟媽咪，我們就趕緊把他救出來」。



父母也趕往現場跟兒子見面，艾爾登回憶，「那真的是我生命中最棒的一天」。摩哥芬郡搜救與救援隊隊長康萊（Carter Conley）則提到，大家都以為一個22個月大的孩子，離家那麼遠，一定會非常害怕，「但是我告訴大家，這個孩子表現的冷靜又沉著，太厲害了」。

當地警方則表示，目前不確定這麼小的孩子是如何自己跑到山區的，但是初步調查後認為，並沒有其他可疑的地方，「有很多人在網路上發表許多意見，但我們目前都還未發現可疑線索」。目前基尼斯還在醫院靜養，等完全復原後就可以回家了。