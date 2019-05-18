快訊／密蘇里州眾院通過「8周墮胎禁令」　就等州長簽字　

▲繼阿拉巴馬州後，密蘇里州也通過一項嚴格的反墮胎法令，將實施墮胎列為刑事犯罪。（圖／達志／示意圖）



記者王致凱／綜合報導

美國各州掀起「反墮胎」浪潮，繼阿拉巴馬州之後，密蘇里州參眾兩院也通過一項嚴苛的反墮胎法案，禁止替懷孕8周以上婦女實施墮胎手術，包括因性侵、亂倫而懷孕的婦女在內。目前，該法案就等州長簽署後生效，而密蘇里州州長帕爾森（Mike Parson）先前已經表態支持此法案。

根據《堪薩斯城星報》（The Kansas City Star）報導，繼州參議院後，密蘇里洲眾議院17日以110票同意、44票反對的結果，通過這項反墮胎法案。法案中規定，除了「醫療緊急情況」外，對任何懷孕超過8周的婦女實施墮胎屬刑事犯罪，執刀醫師將面臨5至15年監禁。對接受墮胎的婦女則沒有罰則。

儘管面臨反對者批評，州眾議院的共和黨議員則將該法案稱做「為無聲者發生」，用意是保護尚未出世胎兒的生命權。就在密蘇里州表決之前，阿拉巴馬州州長伊佛（Kay Ivey）15日也簽署了一項更為嚴苛的反墮胎法案，禁止在懷孕任何階段進行墮胎。美國其他州，包括喬治亞和密西西比，則禁止在聽到胎兒心跳後進行墮胎。

法案支持者希望將墮胎問題交給最高法院裁決，意圖推翻1973年的《羅訴韋德案》（Roe v. Wade），該判例主張婦女擁有不受政府干預的墮胎權利。如果美國最高法院最終推翻《羅訴韋德案》中有關墮胎合法的裁決，密蘇里州法律將自動禁止任何墮胎行為。