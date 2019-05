貓界表情帝　「不爽貓」替主人狂賺30億！

▲2016年11月,「不爽貓」和主人塔芭莎在紐約出席活動時的留影。(圖/達志影像/美聯社)

國際中心/綜合報導

網紅「不爽貓」(Grumpy Cat)本周二(14日)離世。牠因為永遠是一副皺著眉頭的不爽表情在網路爆紅,這表情卻讓原本任職服務生的貓主人塔芭莎(Tabatha Bundesen)賺得很爽。

牠那很有個性的表情,非但讓牠成為一系列暢銷書和電影裡的主角,還成功創造出一系列火紅的表情包,給人們帶來無限歡樂。

《每日郵報》報導,「不爽貓」的主人塔芭莎周四在社群平台發文宣布,「不爽貓」因泌尿系統感染為出現併發症,不幸離世。她說:「除了作為我們的孩子和家庭中真愛的成員外,牠還曾給世界上數百萬人帶來歡笑,即使是在牠生命最艱難的時候。」

「不爽貓」來自美國亞利桑那州,2012年一支發布在Youtube上的影片讓牠瞬間爆紅。因為天生罹患軟骨發育不全,導致牠咬合不正,因此長著一張扁平臉,似乎老是擺出一副看起來似乎很不爽的表情,「不爽貓」因此得名。影片爆紅後,「不爽貓」在社群平台Instagram上的粉絲也飆升到240萬。

後來,「不爽貓」成為多本暢銷書的主角,還有導演將牠的形象拍成電影,都獲得熱烈迴響。牠還成為多個貓飼料品牌的「代言貓」,甚至還擁有自己的咖啡品牌!

儘管成名後牠狂賺1億美元(約30億元新台幣),但是牠那一臉不爽的表情,還是一點也沒變。之前許多網友紛紛把「不爽貓」做成一系列的表情包,在網路上廣為流傳,給更多人帶來無限的歡樂。相關報導及更多照片請看這裡

請繼續往下閱讀...

▲「不爽貓」給全球數百萬人帶來歡笑,即使是在牠生命最艱難的時候。(圖/達志影像/美聯社)

ernet sensation Grumpy Cat, real name Tardar Sauce, has died at the age of seven.