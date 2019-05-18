美國終止土耳其部分關稅優惠　鋼鐵稅減半為25%

▲美國總統川普在2018年因土耳其拘捕美國傳教士，祭出經濟制裁。（圖／路透社）

國際中心／綜合報導

美國稍早宣布，根據土耳其的經濟發展水平，取消其參與普惠制（Generalized System of Preferences，GSP）的資格，將不再享有部分商品優惠關稅待遇，決議於5月17日生效，不過同時也將土耳其的鋼鐵稅減半為25%。

綜合媒體報導，美國貿易代表署（USTR）在去年8月開始審查土耳其的GSP資格，並在今年3月認定其經濟已達到一定水平不符合資格，如今正式宣布取消。不過該項決議也引起土耳其的不滿，認為美國此舉違反750億美元（約2.34兆台幣）的雙邊貿易協定。

土耳其在2018年因拘捕美國傳教士布倫森（Andrew Brunson），引起華盛頓祭出經濟制裁，將原先25%的鋼鐵稅加倍至50%，不過布倫森在去年10月獲釋，美國也在取消土耳其GSP資格的同時，決議修正關稅，恢復原來成25%。白宮在聲明中表示，為了避免國家安全受到損害，維持現有大部分國家25%關稅是必要且適當的。

GSP是世界貿易組織之下，向發展中地區提供優惠關稅的制度，意在透過取消對數千種產品的關稅來促進受益國和地區的經濟發展。根據USTR數據顯示，美國在2017年從土耳其進口了16.6億美元（約520億台幣）的商品，占土耳其總出口至美國商品的17.7%，其中優惠的部分包括了汽車零件、珠寶、貴金屬和石材。