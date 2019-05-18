同婚合法！美參議員桑德斯同步發文：恭喜台灣　2.2萬網友讚爆

▲桑德斯發文恭喜台灣通過同性婚姻合法。（圖／翻攝臉書）



國際中心／綜合報導

立法院17日三讀通過《司法院釋字第748號解釋施行法》的同婚專法，為婚姻平權立下新里程碑。美國聯邦參議院參議員、美國總統參選人桑德斯（Bernie Sanders）同步在臉書PO文道賀稱「恭喜台灣」。截至晚間已經累積突破2.2萬讚。

桑德斯寫道，「恭喜台灣！雖然在實現人人平等的路上仍面臨許多阻礙，但我們必須慶祝當今世界在爭取LGBTQ平權這件事上取得長足進展。」該篇貼文PO出3個小時內，累積已有超過2萬2000個按讚數和超過2200次分享，並有數百名網友留言同慶。

外國網友紛紛留言，「愛台灣，恭喜」、「太美妙了，恭喜台灣」、「台灣幹得漂亮」、「自由又勇敢的人們」、「謝謝台灣站在歷史正確的一方」；另外也有許多來自台灣的網友留言說，「為身為台灣人感到驕傲」、「謝謝你分享這件事」。

現年77歲桑德斯是佛蒙特州選出的聯邦參議院，曾在上次大選中爭取民主黨提名，但敗給希拉蕊（Hillary Clinton）。桑德斯今年再度宣布投入2020總統大選，與美國前副總統拜登（Joe Biden）同為民主黨提名大熱門。