「新冷戰」醞釀中！　CNN：中國在華盛頓已經沒有朋友

▲CNN指出，華府兩黨就對北京立場取得共識，民主黨甚至要求川普更強硬一點。（資料照／路透社）



記者王致凱／編譯

中美貿易摩擦升溫之際，美國有線電視新聞網（CNN）17日刊登一篇專文，指這場貿易戰顯示，中國已經「失去了在華府的所有朋友」。CNN指出，與過去不同的是，如今美國政壇兩黨對北京採取強硬立場一事已有共識，民主黨甚至呼籲川普總統採取更加強硬的態度。

CNN在文中指出，從尼克森總統於1972年訪問北京以來，到後來的卡特總統與中共建交、老布希總統支持中國加入世界貿易組織，不論共和黨或民主黨，均致力於改善華府與北京的關係，但在川普總統任內，這種默契已經慢慢被斷開。

文中強調，雖然川普總統在許多議題上被視為是一名「反傳統者」，不僅與同黨同僚立場不一致，與民主黨更是針鋒相對，但在對北京的態度方面則並非如此。近年來，共和、民主兩黨在對北京採取強硬態度的立場上達成共識。

川普去年對中國輸美商品加徵關稅時，民主黨高層人士就曾抱怨他「做得還不夠」。舉例而言，現任眾議院議長、民主黨議員裴洛西（Nancy Pelosi）當時就曾表示，「這只是開始，川普政府必須有更多作為，為美國工人和產品而戰」；聯邦參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）本周也說，美國不該在關稅上展開多邊戰爭，必須將所有力道集中在中國，「讓歐洲、加拿大和墨西哥站在我們這邊，專注在中國，因為他們最危險。」

在共和黨中，許多人也希望對北京採取更強硬的態度。共和黨籍參議員貝拉索（John Barrasso）15日也曾表示，如果不是因為川普，北京根本不會同意談判，「總統對中國的立場是正確的」。

美國過去透過與中國改善關係，享受到中國廉價勞動市場帶來的各項好處，但美軍同時也對北京在南海的舉動表達震驚。CNN在文末提到，雖然中美關係不太可能惡化成實際衝突，但仍有可能開啟新一輪冷戰，其餘國家則被迫表態選邊佔，就連美國人自己，也對事態轉變的速度之快而感到驚訝。