俄羅斯電信巨頭挺華為　9月前達到「設備100%全覆蓋」

▲美國出招對華為出口管制。（圖／CFP）

國際中心／綜合報導

美中貿易戰不確定性近日急遽升高，美國商務部也在15日對華為施以嚴厲制裁，將華為及其70家附屬事業列入「實體清單」（Entity List）。不過據俄羅斯衛星通訊社報導，俄羅斯電信巨頭維佩爾通訊公司（VimpelCom）認為華為設備未存在安全隱憂，準備啟用5G。據了解，莫斯科電信網路正在全面改用華為設備。

俄羅斯衛星網17日報導提到，俄羅斯電信巨頭維佩爾通訊公司（VimpelCom）認為中國華為的設備不存在安全隱患，已經準備啟用相關5G通訊。報導稱，該公司指出，華為設備在莫斯科電信網路設備中的佔比目前為85%，9月前將達到100%。

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▲華為發展5G行動網路。（圖／CFP）

由於華為在美遭川普出手重擊，維佩爾通訊公司總經理瓦西里•拉察尼奇（Vasyl Latsanych）受訪時透露，「我們不知道美國那邊情況的細節，我們知道我們這裡的情況。」

他接著解釋說道，首先我們使用的設備是全球化、標準化的，其他同樣注重本國安全的國家也在使用這樣的設備；第二，設備要在當地通過必要的認證，也要通過有關部門的檢查。拉察尼奇表示，我們認為設備已經通過了所有可能的檢查，不僅符合俄羅斯的安全要求，也符合全球的安全要求。