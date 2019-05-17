貿易戰延燒迫使小國選邊站　新加坡：美國要接受中方崛起的事實

▲新加坡外交部長維文認為，被迫在美中之間選邊站將對小國造成影響。（圖／路透）

國際中心／綜合報導

美中貿易戰持續加溫，也連帶影響其他國家的態度，身為亞洲經貿樞紐之一的新加坡也向美國喊話，希望在制定全球規則方面允許中國大陸有更大的發言權，接受中方崛起的事實，以避免長期的衝突，因為美中對立可能迫使較小的國家在世界兩大經濟體之間做出選擇。

根據《彭博社》(Bloomberg)報導，新加坡外交部長維文（Vivian Balakrishnan）本月16日在美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）所舉敗的活動中表示，美國持續存在無庸置疑，但也希望中國在國際中也能佔據應有的地位，並成為超級大國，呼籲美國應該「加倍努力、共同獲得回報」。

維文指出，美國將中國大陸視為「必須遏制的對手」是不可行的，一個分裂成彼此敵對競爭的世界將會傷害過去70年以來，以美國為首所建構出世界秩序的成果，而中方應該「合理期望」有權修改全球規則，因為在過去他並沒有發言權。

對於美中貿易談判未達共識的情勢，維文認為，勢必會對新加坡等依賴貿易的國家造成影響，也讓市場充滿不確定性和巨大波動，而對於小國而言，其實並不想「被迫」做出惡劣的選擇，希望雙方能夠找到一種方式來滿足彼此的合法利益。