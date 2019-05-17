面對殖民歷史！德國歸還納米比亞15世紀導航地標

▲德國歷史博物館將歸還納米比亞15世紀的航海地標。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

德國歷史博物館（Deutsches Historisches Museum）17日宣布，基於面對歷史的目的，將把館內收藏的一座在1890年代殖民政府取走的「十字架石碑」歸還給南非國家納米比亞（Namibia）。

根據《BBC》報導，該座石碑高約3.5公尺，是1486年葡萄牙探險家位在非洲西南海岸線上的導航地標，不過該地區在1890年代受到德國殖民政府控制，當時的海軍指揮官佔據了十字架石碑，並在離開時順勢帶回了歐洲。納米比亞在2017年要求德國歸還，德國歷史館在17日正式同意這個要求。

德國外交部主管國際文化政策的明特費林（Michelle Müntefering）在儀式中表示，歸還這些歷史文物是面對殖民歷史的明確行動。納米比亞駐德國大使吉貝布（Andreas Guibeb）認為，這是修正殖民地過去留下的羞辱以及不正確道路的重要指標。

近年來，許多非洲國家都呼籲歐洲各國的博物館，應歸還在殖民統治時期帶走的歷史文物。德國預定在8月歸還石碑，同時承諾將其他人工製品甚至是人類遺骸還給前殖民地。其他如法國、英國，也都同意將文物送回它們應該存在的地方。