靠後腿蹣跚走！芝加哥驚見眼睛發綠光「殭屍浣熊」

▲芝加哥驚見「殭屍浣熊」出沒，全城戒備。（圖／Shutterstock資料照)

國際中心／綜合報導

電影《屍速列車》開始時出現的那隻「殭屍鹿」讓人印象深刻，後來「殭屍鹿」真的在美國出現了。非但如此， 如今連「殭屍浣熊」(zombie raccoons)也出現了！

芝加哥河濱市警局(Riverside Police Department)指出，最近接獲多起河濱市社區民眾的舉報， 指發現「露出牙齒、用後腿蹣跚行走」的「殭屍浣熊」！

不過，儘管被稱為「殭屍浣熊」，事實上牠們是感染了病毒性疾病「狂犬病」，症狀包括需依靠後腿行走、走路時搖晃或是會摔倒、會接近人或寵物、露出牙齒，還有一雙因得病看上去「會發光的綠眼睛」！

「加拿大動物保護協會」解釋說，雖然人類不會感染「殭屍浣熊」身上所攜帶的的狂犬病病毒，但這種病毒可能會傳染人們飼養的狗狗上。這種病毒具有高度傳染性，可透過多種方法傳播，包括空氣接觸或碰觸浣熊的便便。

河濱市警局表示，「殭屍浣熊」身上攜帶的狂犬病病毒對一般家居寵物的健康有很大的威脅，呼籲飼主如果看到有上述特徵的浣熊，立刻報警。

「美國犬種協會」(American Kennel Club)指出，狂犬病是狗狗最嚴重的疾病之一，但相對也最容易預防，通常都可透過接種「細小病毒、犬腺病毒、狂犬病疫苗」的核心疫苗防範。

河濱警局局長魏澤爾(Tom Weitzel)說，近期已接獲3起「殭屍浣熊」出沒的報告。未接種疫苗的動物在河濱市地區將面臨高罹病風險， 因此呼籲「一旦看到可能威脅公共安全的生病浣熊，請馬上報警」。相關報導請看這裡