英國跨黨協商「無結果」破局　工黨表明：反對梅伊脫歐協議

▲英國脫歐前景未明。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

英國首相梅伊所屬的保守黨與在野工黨未解決脫歐僵局舉行跨黨協商，但在沒有達成協議的情況下破局收場，使英國脫歐前景更加混亂。梅伊日前已經表明，若6月初脫歐闖關仍失敗，她願意辭職下台。

路透社報導，英國脫歐公投已經結束長達近3年，當時英國選民以52％同意、48％反對的結果決定離開歐盟，但目前包括脫歐的程序、方式甚至時間表都尚未明朗。目前脫歐的最終期限為今年10月31日。

CNN報導，柯賓17日表示，協商雙方已經盡可能尋求共識，但雙方仍無法跨越「重大的政策鴻溝」。此次跨黨協商已持續將近2個月，旨在設法讓英國脫歐協議獲得國會批准。

柯賓在致函給梅伊的文件中提醒，即使雙方真的達成協議，梅伊的繼任者也有可能輕易將其撕毀，「政府日益增長的軟弱與不穩定性，意味著我們無法保證我們之間可能達成的協議。」

梅伊計畫於6月初帶著脫歐協議第四次闖關國會，確保能在休會前順利完成脫歐程序；然而，柯賓也已經表明，工黨將會在國會再次投下反對票。BBC引述消息人士指出，梅伊向保守黨高層承諾，若協議四度闖失敗將會辭職。英國前外相強森（Boris Johnson）則表示，如果梅伊辭職，他就會競逐黨魁一職。