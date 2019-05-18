美西沿海驚見58隻死灰鯨創新高　科學家疑「食物不足」餓死

▲美西沿海發現58隻死亡灰鯨，比2018全年死亡數還高。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國西部沿岸地區近期發現大量的灰鯨（Gray whale）死亡，截至目前為止已有58隻從加州漂流到阿拉斯加州。科學家初步認為，可能原因是由於北極海增溫，引發糧食來源短缺導致。

根據《CNN》報導，今年出現在美國西海岸的灰鯨屍體可能會是近20年的新高，美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）表示，正個西海岸灰鯨群的數量約為2.7萬隻，2018年全年只發現45隻死亡，而上一次大量死亡得追溯至2000年，當年有131隻。

NOAA發言人米爾斯坦（Michael Milstein）認為，目前死亡的鯨魚初步檢驗是營養不良所致，其中一個可能原因是氣候變遷，因為牠們通常夏天會在阿拉斯加州外海白令海（Bering）及楚科奇海（Chukchi）等地取得足夠的食物來源，然後用肥厚的脂肪讓自己生存到下個夏天。

據了解，白令海及楚科奇海自2016年起便異常暖化，去年冬天白令海的冰層甚至創下150多年來的新低，至今依然處在低點。米爾斯坦表示，灰鯨死亡可能存在其他因素，不過鯨魚數量變多，在食物沒有增加甚至減少的情況下，將會面臨競爭，不只鯨魚，許多鳥類和海豹也相繼死亡，食物鍊的崩潰間接或直接和氣候有關。